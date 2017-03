A campanha meritória de doação de órgãos

Luis Carlos Moreira Jorge - 18/03/2017 08:22:36

O deputado Heitor Junior (PDT) está organizando uma grande campanha para que, as famílias acreanas que perderem os seus entes autorizem as doações dos seus órgãos. A ignorância da maioria em não permitir a retirada dos órgãos tem deixado morrer pacientes que poderiam se salvar. É uma questão de consciência, de educação, porque, com um rim e um fígado usados em transplantes podem evitar mortes. E é grande a fila, no Acre, de pessoas esperando para receber um transplante. O Heitor (foto) está numa boa causa, que não é política, não é partidária, mas é humana. O próprio governo, que tem sido pífio neste tipo de campanha através dos seus meios de comunicação, deveria desta feita ter engajamento total.

Dois aspectos

O governo Tião Viana deve ser ressaltado como positivo no quesito dos transplantes, mas a sua equipe tem pecado em não ter feito uma campanha maciça para a doação de órgãos.

Cada qual com seu cada qual

Podem anotar o que vou pontuar: cada um dos candidatos a senador vai querer mandar fazer a sua pesquisa de opinião pública, pelo simples fato de que, um não acredita no outro. Não me perguntem como é que vai terminar esta confusão. Sinceramente? É imprevisível.

Entrou de gaiato no navio

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Manoel Marcos (PRB), cometeu um equívoco jurídico na composição da comissão da CPI que investigará as relações entre a PMRB e as empresas de transporte coletivo. Pela proporcionalidade, quem deveria ter entrado era o vereador Emerson Jarude (PSL). O Roberto Duarte (PMDB) é que entrou de gaiato no navio. Entrou por uma concessão de que por “tradição” o autor da CPI participa.

Deixando de lado

Deixando a discussão ser resolvida pela justiça, onde o vereador Emerson Jarude (PSL) foi procurar apoio para integrar a comissão da CPI, os vereadores estão dando um exemplo ao não aceitar pressões externas para não tocar em diante a investigação.

Não peço licença ao Papa e nem à Freira

A secretária de Comunicação da PMRB, Andréia Forneck, fez uma postagem que, eu não deveria ter feito o comentário, na verdade uma observação, sobre uma bela foto de uma vista da cidade. Ninguém diz o que devo ou não escrever. Ponha na sua cabeça! Nem o Papa. Quanto mais a Freira! Todos podem discordar quantas vezes quiser, mas não queiram dizer o que devo fazer. Ainda porque já dizia o saudoso jornalista Nelson Rodrigues: “toda unanimidade é burra’.

Mudando o tom da conversa

Prefeito Marcus Alexandre, em frente da minha casa existe um terreno baldio tomado pelo matagal, que pode estar colaborando para a proliferação do mosquito da dengue. Me parece que há uma norma que obriga os proprietários a manter os lotes limpos. Ou não?

Assunto da justiça

O que tinha de comentar sobre o pedido da PGR para que o governador Tião Viana e o senador Jorge Viana (PT) fossem investigados pelo STJ e STF, já foi comentado amplamente na coluna e outros espaços. Nada mais há a fazer a não ser esperar o desfecho dos dois casos.

Não tomam vergonha na cara

Os políticos em sua maioria não tomam vergonha na cara. O enrolado senador Romero Jucá (PMDB) já faz a defesa da anistia para o Caixa Dois e o Voto em Lista, que é aquele sistema patriarcal em que se vota na lista de candidatos e na cabeça sempre estarão os caciques.

Salvo conduto

O “voto em lista” seria uma espécie de salvo-conduto, porque no voto pelo sistema atual os que estão encrencados na Lava-Jato, em sua maioria serão detonados pelo eleitor em 2018. E voto em lista nesta bagunça do sistema eleitoral é uma grande brincadeira. Palhaçada, mesmo!

Pode acabar numa zorra

Eu não vou me admirar nem um pouco se com esta liberalidade da justiça acreana da Lei de Responsabilidade Fiscal, muito prefeito vai aproveitar para entupir as prefeituras de afilhados, depois não vão ter como pagar e a zorra será mais do que total. O que vai ter de prefeitura quebrada, não está escrito!

Nada feito

Denúncias chegaram contra o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (PSB), mas sem nenhuma prova. E sem um documento que comprove as denúncias não dou uma linha. É praxe aqui.

Baú fechado

O PHS do presidente Manoel Roque sempre foi o primeiro a soltar notas de apoio ao governador Tião Viana e Jorge Viana em outros episódios. Neste caso não soltou uma linha. Roque limitou-se a dizer que o seu baú de elogios está fechado. E deu uma risada larga.

Emenda bem destinada

A emenda do senador Sérgio Petecão (PSD), que resultou na compra de um gerador para o município do Jordão foi bem destinada, porque levará a energia elétrica a numerosas famílias. O Petecão tem nesta reta final do mandato levado benefícios a todos os municípios, sem olhar a cor partidária, mas beneficiando o povo. O prefeito de Jordão é do PCdoB.

Tentar encorpar

O PCdoB sofreu uma queda desastrosa nas últimas eleições. Vai tentar se levantar em 2018 com a candidatura da ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) à Câmara Federal. Ela cometeu o equívoco de disputar o Senado, não tinha teto para cargo majoritário.

Queridinho do Agostinho

O secretário de Saúde, Gemil Junior, passou a ser o “queridinho” do Pastor Agostinho Gonçalves e terá a sua mão no ombro na disputa de uma das vagas da Assembléia Legislativa, no próximo ano. Gemil tem colado no Agostinho como o carrapato cola no boi.

Contem outra piada

Tião Viana vai abandonar a política? Contem outra piada. Deverá fazer algum curso e passar uma boa temporada nos EUA e deverá voltar em 2020 como candidato ao Senado.

Um agravante

Esta eu ouvi de um petista. “Uma vitória do Marcus Alexandre para o governo seria ótimo. Mas se perder será um desastre, como é que a prefeitura de Rio Branco vai acomodar todos os ocupantes de cargos de confiança que estão há anos no governo?”. Um dado que me passou despercebido.

Puxa para baixo

Por tudo isso é que, acho que o governo vai colocar o Marcus Alexandre até no pau-de-arara, se possível for, para que aceite ser candidato ao governo. Sem falar que, se a oposição ganhar o governo, eles vão vasculhar o atual governo até a quarta geração.

Preservada para vice

Uma fonte política importante revelou que, a doce, bela e recatada vice-governadora Nazaré Araújo deverá ser preservada para ser novamente integrante da chapa para o governo a ser lançada pelo PT. De preferência com o prefeito Marcus Alexandre.

Enquanto tiver recurso

A mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Branco tem sido prudente na questão do vereador Juruna (PSL). Enquanto tiver como impetrar recursos não se deve falar em cassação de mandato. Isso, como é um caso extremo, deveria ficar para o fim do julgamento.

Nenhum um nome

Um amigo petista lamentava ontem numa conversa em uma banca de revista, não ter o seu partido criado um nome novo para lançar candidato a deputado estadual em 2018. O deputado Jonas Lima (PT) corre em raia própria; sem vínculo, com as lideranças regionais de Cruzeiro do Sul.

Como ficará o PV?

A maior liderança do PV é hoje o deputado Nelson Sales, porque é quem tem voto. Liderança sem voto é como balão furado, não enche. Não sei como vai ficar em 2018, porque Nelson tem sido um crítico duro na cobrança do governo Tião Viana. E o restante do partido é vianista.

Isso é que dá credibilidade

O que dá credibilidade às ações da Lava-Jato é o fato de que, não está poupando nas investigações, nas condenações, político de nenhum partido. Todos os grandes partidos estão com as suas maiores lideranças denunciadas no esquema de distribuição de propinas pelas grandes empresas, principalmente, pela ODEBRECHET. A política brasileira terá ao fim de tudo isso que está acontecendo, dois grandes divisores: o da imoralidade antes da Lava-Jato e o da moralidade, depois da Lava-Jato. E o Juiz Sérgio Moro é sim o responsável por tornar público como as negociatas aconteciam nos porões sujos da política brasileira. E só merece elogios.