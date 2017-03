Servidores da saúde em Cruzeiro do Sul denunciam governo por falta de pagamento de “insalubridade”

Cerca de 20 servidores da Unidade Mista de Saúde da Vila Santa Luzia (a 42 quilômetros do perímetro urbano da cidade de Cruzeiro do Sul) podem cruzar os braços a qualquer momento. A razão é o atraso no pagamento da gratificação por insalubridade a que eles têm direito. Segundo denúncia feita ao ac24hpras, desde 2012 a Secretaria de Estado de Saúde não repassa o valor referente ao benefício.

“Queremos receber os retroativos, mas já tentamos de tudo. A única coisa que nos dizem é que a liberação do pagamento está na mesa do secretário [de Saúde, Gemil Júnior]”, afirmou o denunciante, que pediu para não ter o nome revelado.

A reportagem tentou entrar em contato com o representante da saúde estadual no Juruá, Itamar de Sá, mas ele não atendeu às ligações.

Falta ambulância

A falta de pagamento da insalubridade não é único problema da Unidade Mista de Saúde, segundo nossa fonte. Falta ambulância para os pacientes, que em caso de risco de morte precisam ser transportados em uma caminhonete Amarok até o Hospital Regional do Juruá.

De acordo com o denunciante, o veículo só está disponível de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana e feriados, os pacientes precisam aguardar a viatura que serve à população de Rodrigues Alves.

Há casos de pessoas seriamente feridas que teriam ficado cinco horas à espera do translado até o hospital.

Em janeiro deste ano, o site denunciou as péssimas condições da Unidade Mista de Saúde da Vila Santa Luzia, cuja cozinha teve de ser transferida para um antigo box da Polícia Militar, atualmente desativado.

Um pavilhão inteiro da unidade foi desativado. Não há previsão para o início das reformas.