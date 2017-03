Segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios cai dia 20 na conta das prefeituras do Acre

Da redação ac24horas - 17/03/2017 09:48:34

As prefeituras do Acre recebem na próxima segunda-feira, 20 de março, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios referente ao 2º decêndio do mês de março de 2017, que será de pouco mais de R$1,9 milhão no total. O FPM cai na conta da prefeituras a cada dez dias. O primeiro repasse foi feito na sexta-feira passada mas há municípios que não tiveram acesso ao dinheiro por falta de prestação de contas de convênios com o Governo Federal.