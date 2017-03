PM apreende arma de fogo e pé de maconha em casa no Habitasa

Da redação ac24horas - 17/03/2017 07:17:18

Acionados via Ciosp (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública) para atendimento de ocorrência de violência doméstica, militares do 1º Batalhão (1º BPM) apreenderam, na tarde desta quinta-feira, 16, uma arma de fogo e um pé de maconha no bairro Habitasa.

De acordo com os militares após chegarem ao local a esposa e vítima de João Oliveira Nolasco Júnior (29) relatou que seu marido havia lhe agredido e ameaçado de morte.

Mediante às informações prestadas pela vítima e com sua permissão os policiais entraram na residência e encontraram no local uma planta de maconha, além de uma arma de fogo de calibre .32 com quatro munições intactas.

Após o fato os policiais deram voz de prisão ao autor do crime e encaminharam-no à delegacia especializada para que todas as medidas cabíveis fossem prestadas.