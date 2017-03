Luiz Vieira de Lima, um homem segundo o coração de Deus

Charlene Carvalho - 17/03/2017 10:39:10

Peço licença aos leitores para reverenciar a memória de um dos homens mais íntegros que já tive o privilégio de conhecer, o irmão Luiz Vieira de Lima (Foto), pai do Pastor Paulo Sampaio da Igreja Batista do Bosque. Seu Luiz nos deixou na quarta-feira, após 94 anos. 94 anos dedicados à família e a espalhar a boa semente do evangelho de Cristo. Não era famoso. Não era rico em posses deste mundo. Mais era o homem mais rico que já conheci. Quem é de Sena Madureira sabe bem do que estou falando. Quem é de Rio Branco e conhece seu filho Paulo Sampaio, conhece os seus bons frutos.

Ele foi a expressão literal da célebre frase do Apóstolo Paulo “Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé…’’ (II Tm 4:2). Seu Luiz nasceu em 06 de Agosto de 1922 e era certamente um revolucionário. Não daqueles que pegavam em armas ou bala de canhão, mas um revolucionário da Palavra de Deus. Filho de Joaquim Vieira de Lima e Ana Monteiro de Lima, casou com Francisca Sampaio de Lima, com quem teve 12 filhos, que lhe deram 48 netos, 70 bisnetos e 1 tataraneto. Converteu-se ao Evangelho em 1953 aos 30 anos de idade. Deste momento em diante, seus filhos passaram a receber nomes bíblicos. Criou-os nesse princípio que foi repassado aos netos e bisnetos.

Era um ser especial. Exemplar. Não sabia ler ou escrever, mas era um sábio. Aprendeu a Bíblia através das leituras que sua esposa fazia, ouvindo A Voz dos Andes (HCJB – Hoje Cristo Jesus Bendito) e a Rádio Transmundial. Foi pregador do Evangelho enquanto a saúde o permitiu, ficando assim conhecido como Pastor dos Ribeirinhos, por levar a palavra de Deus a lugares distantes.



Das muitas histórias que guardo na memória sobre seu Luiz, vizinho do meu avô Sebastião Gomes por muitas décadas em Sena Madureira, uma diz muito do seu testemunho de fé. Minha mãe conta que, ainda bem jovem, morando lá nas bandas do Prédio, um lugar muito longe do centro e dos bem-nascidos de Sena Madureira (talvez de lá vem a expressão “lá na caixa prego”, que a Nilzete não me ouça!), uma cena se repetia todos os domingos: seu Luiz seguia a pé, uma caminhada generosa, sem asfalto, apenas um caminho para bem mais adiante “pegar a rua”, com seus 12 filhos vestidos com suas melhores roupas, em direção ao culto na nossa boa, velha e muito, muito amada Igreja Batista Cristã Independente. Domingo após domingo, ano após ano, fez o mesmo caminho de fé e esperança.

Trabalhou como seringueiro, foi zelador na escola Ebenézer (Gilcely Evangelista, a procuradora de Justiça conheceu bem a nossa old school). Lá teve como assistente o Carlinhos Batista, filho da D. Zeni, outro baluarte da igreja-mãe das igrejas protestantes no Acre, hoje 1ª Igreja Batista Regular.

Mesmo não tendo aprendido a ler, sabia a Bíblia como poucos e fazia cálculos como ninguém. Sua morte, porém, não nos deixa triste. Uma pena não poder ouvi-lo mais a entoar tão belos hinos. Mas agora ele faz parte do “santo coro” dando glória a Deus, uma vez que não temos dúvidas de que “mais um remido” entrou nos céus.

Deputado Federal Alan Rick publicou ontem essa foto com a ex-vereadora Aryanny Cadaxo em suas redes sociais. Será que essa amizade poderá render futuras composições políticas??

28 ANOS DE INTERNET

Em 12 de março de 1989, 28 anos atrás, o físico britânico Tim Berners-Lee, publicou um documento com a proposta do que viria a ser a World Wide Web. Pai da internet, 28 anos depois, ele escreveu uma carta publicada no jornal The Guardian em que mostra fortes preocupações sobre a forma como sua ferramenta vem sendo usada no mundo.

PRIVACIDADE

Sua principal preocupação é o fato de que hoje vivemos sem qualquer privacidade, graças à internet que tem efeitos as vezes muito nocivos à liberdade de expressão e o seu uso político e, principalmente, para disseminar notícias falsas para induzir o cidadão à má informação. Nas palavras dele, “nós perdemos o controle sobre nossos dados pessoais, é muito fácil difundir desinformação na web e a propaganda política precisa de transparência”. Não é pouca coisa. E é a mais pura realidade.

OBVIEDADES

Essa realidade poderia muito bem servir apenas para o Reino Unido – nem mais tão unido assim -, para os Estados Unidos – Oi? Unidade na era Trump não define, mas… – a realidade nos mostra que em um mundo globalizado, essa realidade nos ronda perversamente. A agilidade da informação tem suas vantagens, mas a exposição excessiva não nos faz bem, embora muitos achem que sim.

Beleza e elegância definem bem a advogada Ana Paula Correia Cameli, esposa do senador Gladson Cameli

SIGILO

Olha que coisa legal! O Facebook mudou, finalmente, sua política de privacidade. Não vai permitir que dados de seus usuários sejam usados para fins de vigilância. A medida interrompe o trabalho de desenvolvedores que criam ferramentas (a partir de informações postadas) para rastrear e monitorar usuários.

A BELA E A FERA

Polêmico e muito esperado, A Bela e a Fera já está em cartaz no Cine Araújo do Via Verde shopping. Tem sessão às 14h, às 16h30, às 19h e às 21h30. Sempre dublado, o que é uma pena.

Ah, o filme é 3D e tem Emma Watson no papel da Bela.

MÚSICA E EXPRESSÃO

Recebo informação da assessoria do Instituto Federal do Acre (IFAC) dando conta de que o campus Rio Branco está realizando, desde o início do ano, o projeto de extensão “MPB: Música, Protesto e Expressão”. O objetivo é incentivar o pensamento crítico nos jovens por meio da música, com ações voltadas aos seus estudantes e comunidade.

CINE RECREIO

Para quem gosta de bons filmes, não custa lembrar que o Cine Teatro Recreio tem duas excelentes opções em cartaz até o dia 23 de março: Jonas e o Circo sem lona, às 18h e a morte de Luís XIV, às 19h30.

FLAMBOYANT

E hoje a Elite Engenharia entrega aos moradores e investidores, os apartamentos do Residencial Flamboyant. O prédio tem um projeto arquitetônico moderno de dez andares com espaços confortáveis e elegantes, desde a estrutura de lazer, como playground, brinquedoteca, piscina, SPA, salão de eventos, espaço gourmet, espaço fitness e sala multimídia.