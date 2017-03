Acre quer capacitar e entregar pequeno negócio a 7 mil famílias

João Renato Jácome - 17/03/2017 09:31:24

Faltando pouco mais de um ano pra as eleições estaduais, o Governo do Acre anunciou, nesta quinta-feira, dia 16, que planeja capacitar com cursos e entregar, ainda esse ano, centenas de pequenos negócios que devem beneficiar um total de 7 mil famílias do Acre. A informação foi dada Secretaria de Comunicação do Acre.

A ideia do governo é utilizar duas pastas da estrutura do Poder Executivo: Pequenos Negócios (SEPN) e Instituto Dom Moacyr (IDM) para tingir essa meta. Ao todo, os investimentos devem ultrapassar os R$ 12 milhões, incluindo cursos e equipamentos que serão doados aos novos empreendedores acreanos.

“Mais do que dar a oportunidade de empreender, queremos ter mão de obra qualificada. Nosso objetivo é que as pessoas que estão sem direção possam ter opções de qualificação em algo que se identifiquem e, assim, terem condições e estrutura para dar mais qualidade de vida às suas famílias”, explica Nogueira.

Como informou a pasta, algumas turmas que já foram encerradas pelo IDM também serão contempladas e outras vagas para os cursos profissionalizantes serão abertas. Para isso, a identificação do público já está sendo feita para a definição das áreas em que haverá oferta.

Mas a proposta do governo chamou a atenção de um dos leitores do ac24horas. Leonardo Assaff diz que, de 47 anos, afirma que a Justiça Eleitoral precisa ficar de olho nesse tipo de projeto do governo, isso porque, às vésperas de ano eleitoral, entregar equipamentos pode causar outras interpretações, principalmente ligadas às eleições do ano que vem.

“É uma situação que precisa ficar soba ótica do Ministério Público e da Justiça Eleitora. O secretário dessa pasta é um pré-candidato, além disso, muita gente não entende que é papel do governo executar esse tipo de ação, então muitas delas confundem como ‘favor político’”, questiona o servidor público.

Como destacou o informe da SEPN, a meta do governo é de alcançar, até 2018, pelo menos 30 mil famílias. O programa de incentivo ao empreendedorismo gerido pela instituição já beneficiou, em cinco anos, cerca de 23 mil famílias no Acre, incluindo cidades mais distantes da Capital. Um investimento que chega à casa dos R$ 33 milhões.