Governo do Acre anuncia presença em evento turístico internacional, na Expo Center Norte em São Paulo

Da redação ac24horas - 17/03/2017 09:51:42

O Governo do Acre já está montando o stand do Estado na 47ª Business Event Braztoa e Wolrd Travel Market Latin America, evento de turismo que acontece de 4 a 6 de abril no salão de exposições Expo Center Norte, em São Paulo. O anúncio foi feito pela secretária de Turismo, Rachel Moreira. “O evento é uma vitrine para novos desenvolvimento, destinos, ofertas e tecnologias, e atrai mais de 700 empresas expositoras.