Família do Acre cai no conto do emprego e vive à mingua no PR

Da redação ac24horas - 17/03/2017 15:10:23

Uma família de acreanos recorreu à imprensa do Paraná para denunciar que foram deixados à sorte por um homem que contratou o marido de Vanderlúcia Benjamim de Azevedo, que é caminhoneiro, para trabalhar na cidade de Santa Isabel, no oeste daquele Estado.

O caminhoneiro estava em Rio Branco quando recebeu uma proposta de emprego mas o contratante não cumpriu o combinado e a família ficou sem saída, pois, segundo seus relatos, deixaram todos os móveis, roupas e calçados, pensando que conseguiriam voltar para buscar, mas como o marido dela não conseguiu o emprego, isso não foi possível.

Há um mês eles estão morando em Cascavel, na casa de um pastor que os ajudou cobrando aluguel muito baixo e as únicas coisas que eles têm são as roupas que trouxeram nas malas. Alguns utensílios da casa são de doados e mesmo assim as nove pessoas que moram lá, precisam de ajuda. As informações são do jornal CGN.