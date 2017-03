Acre: estudantes apontam suposta irregularidade em edital para vagas residuais na Universidade Federal

Os ânimos de candidatos às vagas residuais da Universidade Federal do Acre (Ufac) estão à flor da pede. Eles denunciam que uma suposta documentação irregular estaria sendo solicitada aos interessados em ocupar uma das vagas em aberto no curso de Medicina da instituição. Ao todo, o edital prevê mais de 50 vagas abertas em vários cursos.

Um dos que reclamam é Paula Fontenele, acadêmica de nutrição numa faculdade privada da capital. Ela afirma que precisou trancar o curso por um semestre após a morte do pai, mas que, agora, quando tentou uma das vagas na Ufac, foi surpreendida com a informação de que precisava estar com a matrícula ativa, ou seja, cursando.

“A gente fica numa situação complicada. Eu tranquei meu curso porque não tinha como pagar, então minha matrícula não esta ativa. Só que eu fiz dois períodos lá na Fameta e agora a declaração diz que que estou trancada. Então eu não posso usar na Ufac? Tem algo errado aí. Vou procurar o Ministério Público Federal, e a Justiça”, reclama a estudante.

A reclamação de Paula é semelhante à de Edson Mariano da Silva, que alega não conseguir nenhuma informação na Pró-reitora de Graduação da Ufac, setor responsável pelo edital de chamamento para os interessados nas vagas. Ele estuda no interior de Rondônia, e afirma que tem interesse por uma das vagas, mas que eles não opinam sobre o documento ser ou não o certo a entregar.

“Eu enviei as cópias a um colega que conheci no Facebook da Ufac. Acontece que ele levou as cópias nesse setor, mas disseram que não podiam olhar os documentos. As dúvidas são muitas nesse edital, principalmente se vai ter a prova e também quem vai puder fazer essa prova. Tenho medo de perder meu prazo, que é até sexta, e não conseguir vaga lá”, alega.

Procurada, a Pró-reitora de Graduação da Universidade Federal do Acre, Aline Nicole, informou que o setor sempre está à disposição dos estudantes, seja presencialmente, ou por telefone. Além disso, ela afirma que é preciso ler com atenção o edital e apresentar apenas os documentos originais ou cópias autenticadas solicitados.

“Esse edital segue a legislação, as regras do MEC e também do Conselho, da resolução que foi aprovada. Temos esse edital todo semestre, mediante as vagas disponíveis. Todos os interessados podem se inscrever, bastando ler e entregar o que é pedido. Existem várias modalidades de inscrição, então você observa a que se enquadra, e se inscreve”, explica.

Nicole nega que documentos irregulares estejam sendo solicitados e diz que estudantes como Paula, que está com a matrícula trancada, pode, sim, tentar uma das vagas do edital. “Não há nenhum impedimento. Mesmo trancada, a matrícula está valendo, está ativa, ou seja, há um vínculo. Tem que apresentar a declaração e o histórico, porque ele comprova as disciplinas cursadas”, completa.

Edital aceita inscrição de estudantes da Bolívia

Uma das curiosidades do Edital da Pró-reitoria de Graduação é que podem ser feitas inscrições de estudantes de medicina que estão na Bolívia, por exemplo. O documento traz uma série de critérios que precisam ser cumpridos no ato de inscrição. Em caso de o número de inscritos ser maior que o quantitativo de vagas, será feita a avaliação do coeficiente dos candidatos e, ainda, um prova com 60 questões, tudo para classificar os estudantes que terão direito a uma das 10 vagas do curso mais concorrido da Ufac.