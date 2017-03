Em Brasília, servidor público diz que deseja ver Sebastião Viana como “presidente da República”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 17/03/2017 18:17:49

Sebastião Viana para presidente da República. Esse é o desejo do senhor João Batista, servidor do Ministério da Justiça há 42 anos, que abordou o governador do Acre na recepção do órgão, em Brasília, nesta sexta-feira, 17, e pediu “emocionado”, segundo Viana: “Volte para o Senado, porque o Brasil precisa de você. Ainda quero lhe ver como Presidente da República”.

A abordagem com o pedido após uma audiência no Ministério da Justiça foi relatada pelo próprio governador em sua página no Facebook. “Pediu que eu não saísse da política. São considerações como essas que nos inspiram a superar os desafios. Gratidão, seu João…”, relatou Sebastião Viana.