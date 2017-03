Dupla tenta roubar moto e assaltante morre durante assalto, em Rio Branco

Jairo Barbosa - 17/03/2017 10:33:43

Júlio César de Souza, de 15 anos de idade, morreu atingido por um disparo de arma de fogo depois de tentar roubar uma moto de um morador do bairro Vitória, na manhã desta sexta feira(17), em Rio Branco.

No relato encaminhado ao CIOSP, os policiais que estiveram no local, disseram que o menor estava na companhia de um comparsa em uma motocicleta e abordaram a vítima que ocupava uma moto modelo broz na Avenida Iguaçú, bairro Vitória. Armado, o menor anunciou o assalto mas o dono da moto reagiu e iniciou uma luta corporal como o assaltante. Alguns segundos depois um disparo foi efetuado, atingindo justamente Júlio César que caiu no chão agonizando.

O comparsa dele fugiu depois do disparo e a homem que lutou com o assaltante ficou no local aguardando a chegada da polícia. Ele foi levado para prestar depoimento na Delegacia e o corpo do menor removido para o IML.