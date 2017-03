Atlético Acreano resiste um tempo, mas acaba goleado na Copa Verde

Jairo Barbosa - 17/03/2017 07:22:22

É aquele resultado que no futebol costuma-se dizer: foi atropelado. Jargão usado em jogos onde um time é goleado. Isso aconteceu com o Atlético Acreano na noite de ontem (16), no Mangueirão, em Belém (PA).

Depois de resistir o primeiro tempo e segurar o empate com o Remo diante de sua torcida, o time do Acre acabou por não segurar as investidas do ataque azulino e viu a goleada começar aos 4 minutos com um gol de Henrique.

Em desvantagem no placar, o Galo foi “com muita sede ao pote” e pagou o preço de afrontar o Leão em seus domínios.

Em noite inspirada, Eduardo Ramos fez a diferença e foi dele o passe para o segundo gol remista. Tsunami recebeu passe do meia, se livrou da marcação e “fuzilou” o goleiro Babau, 2 x 0.

O técnico Álvaro Miguéis decidiu então partir pro tudo ou nada e mexeu no time reforçando o setor ofensivo. Mas a defesa não se achava e o Remo avançou no placar com gols de Gabriel Lima e Jayme, 4 x 0. Goleada e eliminação.

Com a derrota, o time do Acre está eliminado da Copa Verde e volta suas atenções para o campeonato estadual.

O Remo avança para a fase seguinte e vai enfrentar o classificado de Trem x Fast.