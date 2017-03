Ativista gay faz desabafo contra Segurança do Acre: “um bocado de gente preocupado apenas com nota”

Da redação ac24horas - 17/03/2017 07:44:32

O ativista GLBT Germano Marino protestou em sua página no Facebook contra a violência e fez críticas à política de segurança pública do Acre com questionamentos sobre o serviço de inteligência. “Até quando meu Deus esses ricos salários irão vendar os olhos dessa gente cansada e luxuosa?”, questiona.

O ativista, por outro lado, elogia o trabalho da Polícia Militar que, apesar de todas as dificuldades orçamentárias, vem fazendo o que pode para combater a bandidagem

“Ainda bem que existe muita coragem da Polícia Militar por maiores que sejam as dificuldades orçamentárias que a instituição enfrenta pra garantir nossa segurança.”

Em seu desabafo, Germano se mostra espantado com a ineficiência da segurança pública no atual contexto da guerra entre as facções criminosas. “Será que a gente não consegue desmanchar essas facções? Cadê a inteligência de ponta? Tantos cursos internacionais e não conseguimos acabar com essa onda de assassinatos. Ou será que estamos a mercê de uma nova milícia? Vocês só agirão quando essa dita guerra de facções atingir algum de vocês ou uma pessoa próxima”, pergunta.

Segundo o ativista, “nem dentro de casa a gente se sente mais seguro. Todo dia tem gente morrendo por arma de fogo. Aonde essas pessoas estão comprando pistolas ponto 40?”, pergunta ele completando: “onde estão conseguindo arsenais cada vez mais potentes? Mas um bocado de gente preocupado apenas com nota, eleições e plantio de soja”.

O ativista encerra seu desabafo relembrando que “o golpe só foi possível porque vocês estão apequenados no poder pelo poder. Acabaram os sonhos e vocês só ostentam. Isso nunca foi revolução, muito menos esquerda socialista”.

Depois, ele ainda cutuca indiretamente o governador Sebastião Viana e assessores que foram aos EUA fazer um curso de inglês.

“Fidel nunca pensou em ir aos Estados Unidos aprender inglês. A cada dia o golpe acha uma nova brecha, até realmente haver um despertar. Esses jovens criminosos são frutos dessa imersão ao capital burguês da esquerda brasileira meus amig@s”, completa.