Acre entre os três com menor número de advogados

Da redação ac24horas - 17/03/2017 09:39:42

O Acre é um dos três Estados com menor número de advogados, junto com Roraima e Amapá. Apesar de o país contar com 1 milhão de advogados, o Acre tem apenas 3.000 profissionais. Os dados são do cadastro nacional produzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. São Paulo tem o maior contingente: 282 mil advogados tem registro naquele Estado.