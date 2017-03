Superintendência da Funasa no Acre investe em reformas da estrutura e capacitação

Da redação ac24horas - 16/03/2017 09:25:45

Reorganizar e reestruturar as ações da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) nos 22 municípios acreanos tem sido uma das prioridades do Superintendente Regional Raphael Bastos Júnior. Uma das ações nesse sentido, refere-se à reforma da área externa e aquisição de mobiliário para a sede em Rio Branco e o maior investimento a ser realizado nos próximos meses: as obras de reforma do prédio, graças a uma emenda individual no valor de R$ 1,7 milhões, do deputado federal Alan Rick (PRB).

“Esse trabalho envolve várias áreas. Começamos com a reforma do muro e da área externa investimento de R$ 138 mil reais, aproximadamente R$ 100 mil na compra de mobiliários, todos investimentos para melhoraria do funcionamento das nossas instalações e agora com a emenda do deputado Alan Rick, vamos garantir a reforma total do prédio, um sonho de mais de 20 anos”, disse Bastos Jr.

O superintendente também tem investido em capacitação com cursos e palestras motivacionais, além de ações em datas comemorativas e valorização dos servidores. “Tão importante quanto os investimentos em estrutura, são os investimentos e esforços em motivação. Investimos no ano de 2016, aproximadamente R$ 100 mil em cursos, palestras e eventos que tinham finalidade de aprimorar e qualificar os técnicos envolvidos. Além de diversas iniciativas para interação entre os setores”, disse Bastor Jr.