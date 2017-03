Sine de Rio Branco suspende atendimento na OCA por dois dias

Da redação ac24horas - 16/03/2017 08:26:15

O posto de atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine) na OCA de Rio Branco estará suspenso nesta quinta e sexta-feira, 16 e 17 de março, para que as equipes possam reforçar o atendimento ao concurso da Emurb que ocorrerá na sede do órgão.