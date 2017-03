“Será que houve ditadura mesmo? E eu sou a favor que esses militares voltem”, defende N. Lima

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 16/03/2017 14:02:18

Uma proposta de homenagem, na Câmara de Vereadores de Rio Branco, aos 95 anos do PC do B no Brasil foi o ponto de partida para o discurso polêmico do vereador N. Lima (DEM) nesta quinta-feira, 16. Ele disse que é a favor do retorno dos militares ao poder porque foi durante o período da ditadura que houve desenvolvimento no país. A defesa de Lima foi feita como refutação ao discurso proferido por Eduardo Farias de que a esquerda brasileira teria lutado contra a ditadura.

“Será que houve ditadura militar mesmo? Quem alavancou esse Brasil foram os militares. E eu sou a favor que esses militares voltem. Quem foi que trouxe o desenvolvimento pra esse país de tudo?! Os partidos de esquerda daquela época queriam botar o esquema do grande líder deles, Fidel Castro, lá em Cuba, que tá até hoje lá. Era isso que nós queríamos? O que virou esse país com a esquerda? Virou um descontrole geral no Brasil.”

Porém, após o discurso a favor dos militares, Nogueira Lima votou a favor da sessão em homenagem ao PC do B, que será realizada na semana que vem, dia 23, em consideração ao seu “colega” Eduardo Farias, proponente da sessão.