PEC de Alan Rick corrige tabela do Imposto de Renda com base na inflação

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 16/03/2017 10:27:43

Com o apoio de vários parlamentares, o deputado federal Alan Rick (PRB-AC) está colhendo assinaturas para apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição que condiciona a correção da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) à inflação. “Os valores de 2017 já estão defasados em 83%. Isso é confisco do dinheiro do cidadão, prática vedada pela Constituição Federal”, critica.

Alan Rick explica que os reajustes dos anos anteriores não cobrem grande parte das perdas inflacionárias. “Um cidadão que hoje recebe salário acima de R$ 1.903,00 já paga imposto de renda. Se os valores estivessem atualizados, só pagaria o imposto quem ganhasse acima de R$ 3.454,00”, explica.

Com a tabela desatualizada, a população não somente paga mais, como deixa de ganhar. O desconto por dependente, que é R$ 189 por mês, ou R$ 2.275,08 por ano, já deveria ser de R$ 347, ou seja, R$ 4.166,00 por ano. “A educação também é afetada. A dedução das despesas com ensino foi limitada ao longo dos anos em R$ 3.561,00. Com as devidas correções, o valor deveria ser de R$ 6.521,85 reais”, acrescentou