“Nada devo e nada temo. Confio na Justiça”, diz Jorge Viana sobre ter seu nome encaminhado ao STF por Janot

Da redação ac24horas 16/03/2017 16:09:18

Passadas quase 24h, o senador Jorge Viana (PT-AC) resolveu se manifestar oficialmente acerca de ter o seu nome e o de irmão, o governador Sebastião Viana citado por uma reportagem no Jornal Nacional, da Rede Globo, como constantes em uma lista de 83 pedidos de abertura de inquérito para investigar políticos citados nas delações de 77 executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht e da petroquímica Braskem (empresa do grupo Odebrecht).

Contextualizando no comunicado, Viana afirmou que a classe política deve explicações a sociedade. “O Brasil vive a mais grave crise de sua representação política, com nocivas consequências para a vida social e econômica do país. Tal crise atinge a todos os partidos e coligações com tamanha profundidade que, sem exceção, todos os políticos precisam dar explicações à opinião pública”, disse o senador.

“A classe política deve mesmo um pedido de desculpas à sociedade. Não promovemos as mudanças necessárias no sistema político tão importantes para nossa democracia. Agora, detentores de mandato e partidos, como PMDB, PSDB, PT, DEM, PSD, PSB, PRB e PP, entre tantos outros, estão envolvidos nesse escândalo”, enfatizou o petista.

Jorge lembrou que sem ocupar cargo público, foi candidato em 2010 e fez uma campanha que custou R$ 968,1 mil, dos queias R$ 280 mil foram repassados a outros candidatos. “. Os recursos foram declarados e minhas contas, aprovadas pela Justiça Eleitoral, de acordo com a legislação vigente. Devo o meu mandato de senador ao povo do Acre, pelo reconhecimento ao trabalho que fiz como prefeito e governador. No Senado, tenho procurado sempre honrar a missão dada pelos que me elegeram, trabalhando pelo meu Estado e pelo Brasil”, diz o senador.

Jorge ainda sinal em defesa do irmão, Sebastião Viana. “Meu irmão, o governador Tião Viana, é um exemplo de correção no exercício nos mandatos que o povo do Acre lhe confiou. Sempre foi um homem público de imensa capacidade de trabalho e honestidade. Não tenho dúvidas que também ele será inocentado, como ocorreu no ano passado, quando foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, diante de acusações infundadas”.

“Sei que todos temos a obrigação de combatermos verdadeiramente a corrupção no país. Chegou a hora de promovermos uma reforma política profunda e construir uma nova governança para o dinheiro público, especialmente na relação com a iniciativa privada. A hora é de encararmos a crise e darmos satisfação ao povo. O Brasil deve confiar nas instituições, sobretudo no Judiciário, no Ministério Público Federal e na Polícia Federal, sem deixar de lado as preocupações com eventuais ações seletivas e abuso de autoridade. Quero e vou seguir trabalhando por um Brasil melhor. Nada devo e nada temo. Confio na Justiça”, finaliza o senador.

Jorge Viana, segundo um executivo da Odebrecht, teria recebido R$ 300 mil em dinheiro vivo pago pela empreiteira em 2014. Segundo o delator, o dinheiro foi repassado a Jorge Viana durante um encontro que tiveram no L’Hotel, em São Paulo.

Em relação a Jorge, o Supremo Tribunal Federal irá decidir se abrirá inquérito contra o senador ou não.