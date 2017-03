Mais da metade das meninas acreanas não tomaram 2º dose da vacina contra HPV

Da redação ac24horas - 16/03/2017 08:30:48

Mais de 52% das acreanas entre 9 a 14 anos não tomaram a segunda dose da vacina contra o HPV. Esse número é maior que a média nacional: o Ministério da Saúde calcula que 45% das brasileiras nessa faixa etária não se imunizaram adequadamente contra o HPV, que resulta no câncer de colo do útero. Na primeira dose, o Acre se destacou no ranking de cobertura, ficando em 8º lugar com mais de 98% do público-alvo atingido.

Para ampliar cobertura vacinal de HPV e meningite C, o Ministério da Saúde pretende fazer reforço da imunização no ambiente escolar. Em 2017, também passaram a ser vacinados meninos e homens de 9 a 26 anos vivendo com vírus HIV. A meta ao incluir os garotos é ampliar a proteção às meninas.

O Brasil é o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer a vacina HPV para meninos em programas nacionais de imunizações –mas as autoridades sanitárias ainda não sabem como a proposta será recebida. Muitas meninas, inclusive no Acre, abandonaram a vacinação porque não se sentiram bem com o imunizante.