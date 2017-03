Gladson condena ação dos órgãos ambientais no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 16/03/2017 19:04:23

O senador Gladson Cameli criticou duramente a política de desenvolvimento do Acre em discurso feito nesta quinta-feira, 16, no Senado. Em sua opinião, “os órgãos responsáveis pela proteção ao meio ambiente promovem uma perseguição implacável aos produtores rurais do estado”. Ele disse ser preciso colocar o estado no “trilho certo” para o desenvolvimento. O senador avalia que o emprego pode aumentar no Acre, especialmente na indústria de alimentos e forem feitos os investimentos adequados.