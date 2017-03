Enfermeiro é assaltado no Manoel Julião

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 16/03/2017 11:35:56

O enfermeiro Arloilson Góes foi mais uma vítima da onda de assaltos na capital acreana. Ele e sua esposa estavam deixando o apartamento onde moram no Manoel Julião e se dirigindo à motocicleta quando foram surpreendidos por dois assaltantes armados em uma moto. O bandido que estava na garupa roubou a moto do enfermeiro, sua carteira e celular. Aflito, ele divulgou a informação sobre o assalto em seu Facebook pedindo para que seus amigos compartilhassem a informação e a divulgassem no Facebook.

“Meus amigos, acabei de ser assaltado aqui embaixo do meu apto. no Manoel Julião, próximo a parada final (do ônibus), levaram a minha moto honda/cg 150 titan esd ano fab 2008 ano modelo 2008 placa nab 4660 cor cinza peço que divulguem nos grupos de whatsap. Amanhã estarei com um novo celular se Deus quiser. Grato a todos. (sic)”, informa o enfermeiro.