Comando da Policia Militar do Acre licencia doze praças

Da redação ac24horas - 16/03/2017 08:34:19

O Comando Geral da Polícia Militar do Acre decidiu licenciar doze soldados, cabos e sargentos, alguns por motivo de saúde, outros terão de devolver temporariamente a farda, armas e apetrechos que estiveram cautelados em seu nome. As portarias são assinadas pelos coronéis Júlio César e Ricardo Brandão, respetivamente titular e interino no comando da PM, e foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 16.