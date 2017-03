CZS: Bombeiros resgatam motor de embarcação que afundou

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 16/03/2017 11:43:44 Corresponde no Vale do Juruá

Integrantes da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul resgataram ontem, 15, um motor de embarcação modelo 6HP Honda do Rio Juruá. O equipamento pertence a Adalberto Rosas dos Santos, que havia sofrido um naufrágio e via Ciosp pediu ajuda para recuperá-lo.

O sargento Draulio, acompanhado dos soldados Damasceno, J. Nascimento e Ayrton se deslocaram até o local do incidente e iniciaram as buscas.

Após vários mergulhos nas águas do Rio Juruá, próximo à boca do Moa, a equipe conseguiu localizar o motor de popa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local das buscas o rio chega a ter 11 metros de profundidade e fortes correntezas. Para a remoção do equipamento, foram usados cabos e um reflutuador.

“Missão cumprida”, disse o subcomandante do Corpo de Bombeiros na região, capitão Rômulo Barros.