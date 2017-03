Bandidos armados executam pai com tiro na cabeça e atiram nas costas de filho, na periferia de Rio Branco

Da redação ac24horas - 16/03/2017 19:20:32

Francisco Carvalho Ferreira, de 42 anos, o Baixinho, e seu filho, um menor de 16 anos, foram alvejados na tarde desta quinta-feira, 16, na rua Maestro Sandoval, bairro Chico Mendes, em frente de casa. Francisco, o pai, foi atingido na cabeça, e morreu na hora. O filho dele levou dois tiros nas costas. O Samu foi acionado, atendeu e encaminhou Eliton ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Testemunhas informaram que os tiros foram disparados por dois homens em uma moto. Homens do 5º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local, coletaram as informações e encaminharam o caso à Polícia Civil, responsável pelas investigações.