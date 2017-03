Adiado julgamento do recurso de embargos de declaração do vereador Juruna no Tribunal do Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 16/03/2017 14:09:43

O julgamento do recurso de embargos de declaração do vereador José Carlos Silva, o Juruna (PSL), que foi condenado a nove anos e cinco meses de prisão, acusado, entre outras coisas, de receber propina para ajudar em vendas ilegais de lotes do complexo de camelos da Capital foi adiado na manhã desta quinta-feira (16).

O advogado Valdir perazzo, responsável pela defesa do vereador Juruna, conseguiu adiar o julgamento dos embargos de declaração no Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC). O adiamento teria ocorrido em razão da alegação de impedimento do desembargador Francisco Djalma de atuar no processo do parlamentar do PSL.

Segundo a defesa de Juruna, o desembargador, quando era juiz da vara criminal de Rio Branco, proferiu alguns despachos no processo do vereador, o que o tornou impedido de atuar na mesma ação no âmbito da corte do Tribunal de Justiça do Acre. A decisão é uma sobrevida para o mandato do parlamentar que está no ‘balão de oxigênio’.

Nas próximas semanas, o Tribunal de Justiça deverá colocar os embargos de declaração novamente em pauta para julgamento o recurso que pode levar à prisão do vereador Juruna pelos crimes de peculato, corrupção passiva e tráfico de influência. O vereador foi condenado em segunda instância no processo.