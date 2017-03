Acre já arrecadou R$ 675 milhões em impostos em 2017, diz ACSP

Da redação ac24horas - 16/03/2017 08:38:02

Cada morador do Acre já pagou mais de R$9,3 mil em impostos desde o começo do ano até agora. No período, o Estado arrecadou R$675 milhões em imposto, sendo que apenas o município de Rio Branco obteve R$295 milhões entre 1º de janeiro e 15 de março. Assis Brasil teve a menor receita: apenas pouco mais de R$23 mil, segundo o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo.

O Impostômetro da ACSP apontou que esse montante representa o total de impostos, taxas e demais tributos arrecadados do começo do ano até então.