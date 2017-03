Abertas as inscrições para a 1ª Corrida do Sicoob Acre; participe

Da redação ac24horas - 16/03/2017 08:39:54

Já estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida do Sicoob Acre. O evento é uma promoção da cooperativa de crédito em parceria com a Federação Acreana de Atletismo (FACAt) e a EstiloCrono Eventos Esportivos. O evento acontecerá no dia 29 de abril, com largada e chega em frente à cooperativa, na Avenida Brasil, Centro de Rio Branco.

A inscrição, que custa R$ 40,00, poderá ser feita diretamente no site da prova, através do endereço www.centraldacorrida.com.br/corridasicoobacre. Na plataforma será possível pagar a inscrições através de boleto bancário, cartão de crédito ou débito ou ainda sob débito direto em conta bancária. Haverá dois percursos: 10 km e 3,5km, sendo que, neste último, apenas amadores podem participar.

Outro ponto positivo da corrida, é que haverá premiação em dinheiro para os que se classificarem entre os três primeiros homens, três primeiras mulheres, entre os cinco melhores cooperados de ambos os sexos, ou em primeiro lugar entre as seis faixas etárias propostas pela organização. Todas as informações, bem como regulamento e fotos do percurso e kit, estão no site da prova.

Na primeira edição, a competição preza pelo respeito aos atletas e às normas local, nacional e internacional do Atletismo, portanto, solicitou e já foi autorizada pela FACAt a realizar a prova. Diante disso, recebeu o Permit, uma espécie de selo (documento) que oficializa a prova e garante aos participantes pontuação no ranking estadual de corredores de rua.