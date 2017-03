A condenação antecipada de Sebastião e Jorge Viana na Lava Jato

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 16/03/2017 18:19:04

É melhor sofrer uma injustiça que praticá-la, já defendia filósofo Sócrates. Ele acreditava que o ser humano que permitisse aflorar sua natureza má, e com isso, prejudicar seu próximo, seria sempre mal visto pela sociedade. Este ‘nariz de cera’ é para explicar que recentemente fui vítima de acusações de algumas coisas que tenho certeza que não cometi. Achincalhado, dei o silêncio como resposta, acreditando na Justiça. Agora – longe de querer me comparar com a grandeza de líderes políticos – o mesmo acontece com o governador Sebastião Viana e o senador Jorge Viana, ambos do PT – condenados antecipadamente pela opinião pública por suposto envolvimento no esquema de propina na Petrobras investigado pela Operação Lava Jato.

Sempre fui critico dos atos políticos que considero falhos por parte dos irmãos Viana. Assim como faço com qualquer político de esquerda ou direita que cometa desvios de conduta do ponto de vista ético no desempenho de suas funções públicas. É bom esclarecer que qualquer pessoa pode ser investigada, ninguém está acima da lei, desde que estas investigações não sejam transformadas em espetáculos circenses, que as pessoas não sejam expostas como condenadas pela Justiça ou réus em processos, quando ainda estão sendo apenas investigadas. Até que se prove o contrário, Sebastião e Jorge Viana não cometeram nenhum crime. Toda delação deve vir acompanhada com o mínimo embasamento e provas para justificar a denúncia.

Portanto, antes de replicarem notinhas agressivas e sem valor jurídico nas redes sociais, ou bajular os dois políticos petistas para manterem seus cargos públicos, observem que se trata apenas de um pedido de investigação. Sebastião e Jorge Viana estão longe de serem réus. A investigação tem como objetivo principal materializar elementos de prova, caso essas provas existam. É melhor procurar informar didaticamente ao cidadão que deixá-lo na dúvida promovida pela espetacularização das instituições que afirmam combater a corrupção. Que saibam tirar lição deste episódio para não propagarem injustiças contra pessoas que tratam como adversários. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Fica a dica.

A ex-deputada estadual e atual conselheira do Tribunal de contas do Acre, Naluh Gouveia entrará para história por participar de dois momentos distintos nas lutas por melhorias salarias dos servidores do Estado. No primeiro, ela lutou pelo reajuste. No segundo ela tenta brecar um reajuste. O ex-governador Romildo Magalhães afirma que Naluh é um dos responsáveis pelo atraso do salário em seu governo, quando pressionou por um reajuste que chegou a 59%. Para cobrir o reajuste, Romildo diz que fez um saque de R$ 2 milhões do fundo previdenciário e precisou cobrir o rombo com o Fundo de Participação do Estado (FPE), o que gerou o atraso no pagamento.

Agora, alegando que está em uma corte de decisões técnicas, Naluh Gouveia alerta que o Estado poderá chegar na mesma situação que ficou na administração de Romildo Magalhães, caso novos concursos sejam realizados e novos reajustes concedidos. “Foi uma decisão muito difícil, mas técnica como deve ser. Não podemos tratar as prefeituras de um jeito e o Estado de outro. Já está em 53% e sem o Pró-Saúde. Aqui minha posição é pelo cumprimento da Lei”, diz a conselheira, ao destacar que o Acre poderá ficar na situação de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, estados que não conseguem cumprir obrigações com seus servidores.

