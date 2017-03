Trote com ameaças ao Ciosp acaba com dois homens presos

Archibaldo Antunes 15/03/2017 Corresponde no Vale do Juruá

Antônio Ozanir da Páscoa Marcos, 21 anos, e Elizângelo Silva Costa, 35, foram detidos pela polícia na manhã desta quarta-feira, 15, acusados de ter feito uma ligação telefônica ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Cruzeiro do Sul, durante a qual Antônio Ozanir se passava por integrante de facção criminosa, dizendo que mataria policiais e explodiria o prédio do Ciosp. O telefonema foi feito do celular de Antônio Ozanir.

Depois de rastrear a ligação, os policiais localizaram os dois no bairro Santa Terezinha. Ambos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil e terão de assinar um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). O titular da delegacia, delegado Lindomar Ventura, afirmou que eles responderão a processo criminal.

Autor da ligação, Ontônio Ozanir alega que não sabia que a “brincadeira” poderia ter graves consequências. Há pouco mais de um mês no emprego, ele provavelmente será demitido. “Fiz isso sem pensar. Se eu soubesse que era crime, não teria feito”, se defendeu.

Elizângelo, que afirma não ter passagem pela polícia, diz não ter imaginado que o colega poderia ligar para o 190 para passar trote. “Se eu soubesse, jamais teria emprestado o celular”, afirmou.

Segundo o delegado Ventura, os celulares de ambos serão apreendidos e periciados. E eles deverão responder a processo criminal pelo crime de ameaça ao sistema de segurança.

“Não desejamos que se inicie, aqui na região, a cultura do trote, tão comum em outros locais. Passar trote à polícia é crime, acarreta gastos dos recursos públicos e nos faz perder tempo, já que poderíamos estar atendendo a solicitações reais de pessoas que realmente necessitam dos serviços da polícia”, concluiu Ventura.