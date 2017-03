Tião Bocalom ajuda a definir nomes para a executiva municipal do Democratas em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 15/03/2017 07:18:15 Corresponde no Vale do Juruá

O ex-prefeito de Acrelândia Tião Bocalom esteve em Cruzeiro do Sul nesta terça-feira, 14, para decidir a composição da comissão provisória que comandará a executiva municipal do Democratas. Em abril ele deverá regressar à região, também para auxiliar na definição dos nomes que vão ocupar cargos nos diretórios da sigla nos demais municípios do Juruá.

Em entrevista a uma emissora de rádio e TV de Cruzeiro do Sul, Bocalom reafirmou que a sua pretensa candidatura ao Senado da República está posta e que espera, para meados de 2018, que os dois melhores nomes da oposição estejam definidos.

“Aproveitei para visitar uns amigos e antigos aliados”, contou antes de embarcar de volta à capital.

Cleomilton Azevedo, que em 2006 foi candidato a vice-governador na chapa capitaneada por Bocalom, será o novo presidente do DEM em Cruzeiro do Sul.