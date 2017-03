Resultado de isenção ocupa 13 páginas do Diário Oficial do Estado

Da redação ac24horas - 15/03/2017 08:24:07

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou nesta quarta-feira (15) a relação preliminar de candidatos com pedidos isenção do valor da taxa de inscrição para o concurso público para soldado da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), Edital Nº 004/2014 SGA/PMAC. A publicação ocupa as páginas 35 a 48 do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta quarta-feira.

O resultado preliminar dos pedidos de isenção que tiveram o seu pedido de isenção deferido em 100% e em 50% está publicado por ordem do número de inscrição e nome em ordem alfabética.

A lista completa pode ser consultada no DOE, disponível em <http://www.diario.ac.gov.br/>. Após baixar o arquivo em formato PDF o interessado pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.