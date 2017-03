Protestos contra reformas de Temer agitam o Centro de Rio Branco nesta quarta-feira

Da redação ac24horas - 15/03/2017 07:14:29

O Centro de Rio Branco deverá congestionar na manhã desta quarta-feira, 15, com as manifestações contra as reformas propostas pelo Michel Temer. O principal ato público ocorrerá às 8h em frente ao Palácio Rio Branco , marcando também a greve dos vigiliantes, dos carteiros, trabalhadores da educação, saúde e policiais civis, segundo a agenda divulgada pelos organizadores.

Segundo eles, o que unificou todas essas categorias e movimentos foi a compreensão do ataque frontal da PEC 287 ao sistema de seguridade do país. Estão marcados atos unificados nas capitais, no final da tarde, mas o dia será todo de ações, manifestações, debates e greves disseminadas por categorias, em articulações muito variadas.

Os protestos estão sendo chamados pelos manifestantes como o Dia Nacional de Paralisação e Mobilização e devem envolver categorias dos setores de transportes, educação, estudantes, bancários, trabalhadores dos Correios, entre outros.