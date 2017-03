Policia prende foragido da justiça no Ramal do Mutum, na capital

Assessoria - 15/03/2017 09:23:34

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Capturas (NECAPC) prendeu na tarde desta terça-feira, 14, Rodrigo Vilela da Silva, 33 anos, em cumprimento de mandado judicial. A prisão se deu no Ramal do Mutum após trabalho de investigação.

No momento da prisão ele estava em posse de 553 gramas de cocaína, e 854 reais em dinheiro oriundo da venda de entorpecente.

O acusado era considerado foragido da justiça condição que foi colocado após quebrar beneficio de cumprimento de pena no semiaberto concedido pela justiça. Vilela já era condenado por trafico de droga e voltou a cometer o mesmo crime de trafico de droga sendo preso em flagrante delito.

De acordo com o coordenador do NECAPC, Delegado Karlesso Nespoli, o homem foi preso em flagrante comercializando a droga. “O serviço de investigação flagrou o individuo comercializando a droga e conseguimos prendê-lo com essa quantidade de entorpecente e o dinheiro fruto desse comercio. Estamos intensificando as investigações coo forma de combater a criminalidade e a comercialização de droga que é o mal que fomenta os outros crimes”, disse Karlesso.