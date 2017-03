Policia prende estelionatário em Rio Branco

Assessoria - 15/03/2017 11:42:38

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Capturas (NECAPC) prendeu na tarde de terça-feira, 14, Rane Pereira do Nascimento, 47, em cumprimento ao mandado de prisão por fraude em licitação e estelionato. A prisão de Rane foi no Conjunto Santa Cruz, parte alta da cidade.

O acusado possui dois inquéritos policiais, 14/2004 e o outro 183/2006. De acordo com o coordenador do NECAPC, Delegado Karlesso Nespoli, o homem foi preso após trabalho de investigação que logrou êxito na prisão. “Tão logo obtivemos o mandado de prisão demos inicio as buscas e conseguimos prender essa pessoas que já responde processo por estelionato e fraude em licitações. Estamos intensificando nossas investigações no sentido de identificar e prender mais pessoas que estejam em debito com a justiça”, disse Karlesso.

A investigação é fruto do trabalho do Núcleo de Capturas, que com a ajuda da Justiça conseguiu prender Rane Pereira do Nascimento, com um mandado de prisão preventiva. Após os procedimentos de praxe realizado pela autoridade policial, o acusado foi encaminhado ao presídio e colocado a disposição da Justiça.

Em conformidade com o Código Penal brasileiro o estelionato é capitulado como crime contra o patrimônio (Título II, Capítulo VI, Artigo 171), sendo definido como “obter, para si ou para outro, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.