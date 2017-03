No Acre, escolas de tempo integral ainda estão com 490 vagas abertas

Da redação ac24horas - 15/03/2017 09:26:42

As escolas públicas que funcionarão em tempo integral na Capital, já estão com as matrículas abertas e a proposta que que os trabalhos iniciem já no próximo dia 03 de abril. Apenas uma escola, a José Ribamar Batista (Ejorb), já está com todas as vagas preenchidas. Ao todo são 493 vagas ofertadas.

Segundo a Secretaria de Educação e Esporte (SEE), ainda há vagas nas escolas Humberto Soares da Costa; Instituto Estadual Lourenço Filho (IELF); Sebastião Pedrosa; Jornalista Armando Nogueira; Boa União; Humberto Soares da Costa, e Glória Perez.

Com o sistema de trabalho, serão ofertadas disciplinas optativas e experimentações em laboratórios, construção e participação de projetos sociais que ajudem a comunidade. Programas empreendedores, ambientalmente sustentáveis e até a forma como as paredes da escola serão pintadas fazem parte do programa em tempo integral.

Nesta primeira etapa, apenas o ensino médio será contemplado. Por se tratar de um processo de construção demorado, e que no Acre começou muito antes, com a formação dos professores, a ideia é que para 2018 essas escolas se estendam para o ensino fundamental e para a zona rural.