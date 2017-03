Movimento realiza manifestação a favor da CPI dos Transportes

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 15/03/2017 11:14:39

Integrantes do movimento Passe Livre realizam uma manifestação no plenário da Câmara de Vereadores de Rio Branco a favor da CPI dos Transportes, na manhã desta quarta-feira, 15. “Quem é contra a CPI é contra o povo”, “CPI já” e “A CPI da Câmara não pode parar” são as frases de protesto escritas nos cartazes.

O coordenador do movimento, Jocivan Santos, disse que a partir desta quarta-feira as manifestações a favor da Comissão Parlamentar de Inquérito serão intensificadas na Casa pelas ruas da cidade.

“A partir de agora nós vamos intensificar essas atividades tanto na Câmara como no Terminal Urbano. Pra próxima terça-feira nós estaremos realizando uma intervenção no Terminal Urbano em apoio a CPI. O nosso foco é que os trabalhos da CPI se iniciem e façam o que tem que fazer”, disse.

Os integrantes do movimento serão recebidos pelos vereadores na sala de reuniões da Casa.