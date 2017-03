Moradores de áreas alagadiças, em Cruzeiro do Sul, denunciam que não receberam cestas básicas

Da redação ac24horas - 15/03/2017 09:31:52

Uma série de moradores de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, denunciam à imprensa nesta semana que não receberam as cestas básicas doadas aos moradores de áres de risco que sofreram com a enchente do Rio Juruá, em fevereiro. Os produtos foram enviados à cidade pelo Ministério da Defesa.

Maria Clédia, que mora no Bairro da Cobal, foi obrigada a sair de casa no mês de fevereiro com os três filhos e o esposo. De lá, para a casa de um dos miliares, até que o nível do rio voltasse a diminuir. Ela conta que, na rua em que vive, todos os moradores, exceto ela, receberam as cestas entregues pela prefeitura.

“Nós estamos esperando até agora a distribuição dessas cestas básicas e nada chegou na nossa casa. Os vizinhos aqui da rua todos já receberam e na minha casa nem cesta básica, nem kit de limpeza , nem nada”, explicou Clédia Morais

O kit citado por Maria Clédia contém produtos de limpeza e higiene para que os cidadãos limpem suas casas após a cheia. O tenente Lima, coordenador da Defesa Civil Municipal, explica que existem critérios adotados pela Defesa Civil para a distribuição das cestas e dos kits.