Menor de 15 anos é morto com oito tiros no Conjunto Rosalinda

Da redação ac24horas - 15/03/2017 08:31:11

Jeferson Lima de Araújo, de 15 anos, é a vigésima vítima de homicídio no Acre somente no mês de março. Ele foi morto com oito tiros no final da noite desta terça-feira, 14, no quarto de uma residência na rua Flores do Campo, Conjunto Rosalinda, em Rio Branco. O menor seria integrante do Comando Vermelho. Outro rapaz, que também seria membro da mesma facção criminosa, Eduardo Lima da Silva, 18 anos, levou tiros nos braços, foi atendido pelo Samu e encaminhado ao Pronto Socorro da capital.

Jeferson, Eduardo e uma terceira pessoa estavam na frente da casa onde ocorreu o crime quando dois homens armados com pistola chegaram em um carro prata e os obrigaram a entrar para dentro de um dos quartos da residência. O terceiro indivíduo, até o momento não idenficado, foi levado pela dupla.

A dona casa informou à polícia que estava em outro quarto da casa e que apenas ouviu os disparos.

O crime pode ter ligações com a guerra travada entre as facções criminosas no Acre.