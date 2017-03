Homem de 56 anos leva cinco tiros próximo ao Correntão

Da redação ac24horas - 15/03/2017 12:27:38

Na manhã desta quarta-feira (15), um homem de 56 anos foi alvejado com cinco disparos de arma de fogo em frente a uma churrascaria localizada nas proximidades do Correntão, segundo distrito de Rio Branco.

A vítima, Valney Roberto de Paiva, segundo a polícia, estava a pé em frente a churrascaria quando homens armados em um veículo branco se aproximaram e um deles saiu para efetuar os disparos.

Cinco dos tiros atingiram o homem que foi socorrido por uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Pronto Socorro com vida.

Policiais do segundo batalhão se fizeram presentes no local, e informaram que um dos suspeitos fugiu correndo e os demais se evadiram no veículo usado para o crime.