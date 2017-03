Gladson nega acerto para Alan ser seu vice

Luis Carlos Moreira Jorge - 15/03/2017 07:02:18

Cedo da manhã de ontem, o senador Gladson Cameli (PP) me ligou para pontuar que, ninguém está autorizado a abrir negociação para a escolha do vice na sua chapa que disputará o governo, em 2018. Desfez o boato de que o deputado federal Alan Rick (PRB) foi sondado para ser seu vice. Diz que isso nunca existiu. “Só discuto isso com os partidos aliados no próximo ano, não escolhi e nem prometi a vaga de vice para ninguém. É um assunto a se deliberar com os partidos”, completou Cameli. Enfatizou que a sua meta este ano é conseguir recursos para o Acre e realizar agendas positivas, deixando a política para ser deliberada no próximo ano.

Reação em cadeia

O presidente do PSDB, Major Rocha, descarta a possibilidade de uma indicação do deputado federal Alan Rick (PRB) emplacar na oposição. “Haverá reação grande!”. O Alan é da copa e da cozinha do Tião Viana e do Marcus Alexandre, em cujas gestões têm vários cargos, como é que alguém com este perfil pode ser vice numa chapa de oposição? Indaga o tucano. Para Rocha o perfil ideal de um vice é ser alguém de competência técnica e com experiência administrativa.

Carne e unha com o governo

O deputado federal Major Rocha (PSDB) lembra que a afinidade e proximidade entre o deputado federal Alan Rick (PRB) é tão grande com o governador Tião Viana que, quando era o coordenador da bancada federal, destinou todas as emendas para o governo.

Fora de negociação

Conversei ontem com um dirigente do PRB, do grupo mais forte do partido, formado pela deputada Juliana Rodrigues (PRB) e pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Manoel Marcos (PRB), e este descartou duramente qualquer possibilidade do grupo formar na oposição em 2018. “Se o Alan Rick for para a oposição não levará o PRB”, disseram.

Posição da municipal

O presidente do diretório municipal do PRB, Diego Rodrigues, mandou a seguinte posição da deputada Juliana Rodrigues: “De minha parte, desconheço qualquer diálogo dentro do partido no sentido de deixarmos a FPA, e todos sabem que tanto eu, como o deputado André Vale (PRB) somos da base do governo na Aleac. Aliás, todos os espaços políticos conquistados pelo PRB no Acre foram dentro da FPA. Não poderá haver decisão tomada por uma pessoa apenas”.

Grande pergunta

Nisso tudo cabe uma grande pergunta: o Pastor da Igreja Batista do Bosque, Agostinho Gonçalves, líder espiritual do deputado Alan Rick (PRB), e que também é muito próximo do Tião Viana e do Marcus Alexandre, toparia ir de malas e cuias formar na oposição, em 2018?.

Na espera da lista completa

A Procuradoria Geral da República pediu a abertura no STF de 83 inquéritos envolvendo deputados federais e senadores, denunciados no esquema Odebrecht, e também a quebra do sigilo dos nomes para que haja transparência. É possível que o Ministro Fachin quebre o sigilo.

Dória e Bolsonaro

Aécio Neves, Lula, Dilma, Serra, Renam Calheiros, Jucá, Edison Lobão, Aloisio Nunes, Eunício Oliveira, Rodrigo Maia, estão entre os nomes revelados até aqui. Quando for divulgada a lista com 83 nomes, terminará sobrando para o eleitor escolher para presidente entre o prefeito de São Paulo, João Dória ou o Jair Bolsonaro.

Sem o respeito que merece

O deputado André Vale (PRB) nega ter tido qualquer conversa para aderir à oposição. Tem sido um dos parlamentares mais leais ao governo em todas as votações na Assembléia Legislativa, mas se diz “magoado” com o tratamento de descaso que vem recebendo da equipe de secretários do governo e vai externar este seu descontentamento ao governador Tião Viana.

Aprenda, André!

O deputado André Vale (PRB) é noviço no mandato. A primeira lição é que deputado não trata com secretário estadual; que é mandado e pode ser demitido a qualquer hora. Tem que conversar com quem tem a caneta, que é o governador Tião Viana. Não é um aliado leal? Não vota sempre com o governo? Então, não tem de pegar loba e nem chá de cadeira de secretário.

Mais um balão de ensaio

O deputado Daniel Zen (PT) afirma ser apenas mais um “balão de ensaio” o seu nome surgir como candidato a governador na eleição do próximo. É o mesmo “balão” que foi solto, quando foi apontado para ser o vice do prefeito Marcus Alexandre. Zen disputará a reeleição.

Despedida comovente

Muito comovente ontem a despedida dos familiares, amigos e populares ao ex-deputado Wildy Viana, que deve estar num plano superior de muita luz e com as bênçãos de Deus.

Muita arma e droga

Todo dia a polícia prende bandido, arma e droga. A questão é que boa parte dos que são detidos pelos policiais costumam ser soltos nas chamadas “Audiências de Custódia”.

Visita em grupo

O deputado federal Major Rocha (PSDB) quer reunir todos os parlamentares de oposição e pedir uma audiência com o desembargador Roberto Barros e pedir que coloque em votação o “Mandado de Segurança” que pede a instalação, na Aleac, da CPI da Venda de Casas.

Pedido de vista

A matéria está com um pedido de vista do desembargador Roberto Barros, há muito tempo.

É só votar em mulher

As mulheres reclamam muito serem minorias nos parlamentos. O voto feminino é majoritário. A única dedução é de que mulher não gosta de votar em mulher. São os números frios.

Guardada com trunfo

Itamar de Sá, um dos dirigentes do PT, no Juruá, defende que a Delegada Carla Brito, segunda colocada na disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul, não seja candidata a deputada estadual, mas se preserve para ser candidata a prefeita na próxima eleição municipal. Faz sentido.

Não estão acreditando

Pelo que ouvi de aliados do ex-prefeito Vagner Sales e de oposicionistas, há um pessimismo quanto à administração do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB). Não dá para fazer uma avaliação de uma gestão que mal começou, mas pouca gente crê no seu sucesso.

Montando o PEN

Encontrei ontem o presidente do PEN, ex-deputado Jamil Asfury, otimista com o trabalho que está fazendo de tirar o partido do zero e formar uma chapa para disputar vagas de deputado estadual, em 2018. Não quis revelar nomes para não despertar cobiças políticas.

Bom perfil

Não entupiu a prefeitura de Brasiléia de aliados, está pagando as pendências deixadas pela administração passada e tem procurado ir aos poucos arrumando a cidade, enfim, é bom o começo da administração da prefeita Fernanda Hassem. Agora é esperar o verão.

Campanha aberta

O secretário de Segurança, Emylson Farias, levou a sério essa história de ser candidato a governador. Está participando de inauguração até de ciclovia, como ocorreu em Xapuri.

Tudo em banho-maria

Esta questão do vice do candidato a governador pela oposição, senador Gladson Cameli (PP), e da escolha dos candidatos a senadores, não vai ser definida este ano. 2017 é ano de conversa política, de ir se montando chapas proporcionais, chapas majoritárias só em 2018.

Dependendo de que partido

A depender do partido ao qual vai se filiar, a presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento, se for candidata a deputada estadual pode ser muita competitiva. É uma sindicalista atuante.

Presidente do diálogo

O presidente do PT, Ermício Sena, com o mandato chegando ao seu final, durante o exercício do cargo sempre usou o diálogo e sempre foi solícito quando se buscava alguma informação do seu partido. Nunca refugou em dar a sua versão de um fato político.

Não deu para entender

O aplicativo da Saúde apenas permitia que a população soubesse se em determinada unidade de saúde o médico escalado para o plantão estava atendendo ou se tinha faltado. Um direito do cidadão. Por isso foi estranha a decisão judicial que proibiu o seu uso.

Fora da disputa

A presidente do SOLIDARIEDADE, Márcia Bittar, tem deixado claro a quem procura para se filiar ao partido de que não será candidata na eleição do próximo ano, deixando o campo livre aos que querem ser candidatos a deputado estadual.

Sessão normal

Suspensa ontem em respeito pela morte do ex-deputado Wildy Viana, a sessão de hoje da Assembléia Legislativa será normal. O impasse entre o TCE e o Estado por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal deverá ser um dos temas, que pode virar pedido de impeachment.

A chance é zero

A chance do pedido de impeachment do governador Tião Viana, a ser apresentado pelo deputado Luiz Gonzaga (PSDB), passar é zero. A oposição teria que contar com os votos da base do governo para aprovar, e isso só vai acontecer no Dia de São Nunca ao entardecer.

Candidatura nata

O senador Sérgio Petecão (PSD) deve ser considerado como um “candidato nato”, assim entende também o deputado federal Major Rocha (PSDB). Acha que só a segunda vaga está aberta para a escolha do candidato ao Senado. É um tema que dividiu a oposição.

Festivais de boatos

Todo ano que antecede o ano da eleição é sempre destinado ao festival de boatos e balões de ensaios. Aparecem vários nomes como candidatos a governador, outra penca se postando na disputa das duas vagas do Senado e assim irá até o fim do ano. Nenhuma decisão deve ser tomada que possa modificar o quadro. A não ser que venha alguma surpresa da Lava-Jato e pegue em cheio algum postulante a um cargo majoritário. Por isso, toda a notícia a respeito de candidatos a governador e senador, o leitor receba sempre com muita cautela, porque é cedo para a festa. As decisões virão após as pesquisas e pelo meado do próximo ano.