Embrapa estimula enfrentamento ao machismo no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 15/03/2017 07:10:20

A Embrapa do Acre está realizando ao longo deste mês série de eventos de enfrentamento ao machismo em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Os atos tiveram início com a palestra “Direito Da Mulher e o Machismo Institucionalizado” e são realizado pelas Comissões Locais de Gênero Raça e Diversidade e Qualidade de Vida no Trabalho e Clima Organizacional, em parceria com a Secretaria da Mulher de Rio Branco e Conselho Municipal da Mulher.

O machismo, segundo o mote dos eventos, ainda é um dos grandes vilões da desigualdade, por perpetuar o pensamento de que os homens são superiores em relação ao sexo feminino. Conceitualmente machismo é a supervalorização das características físicas e culturais associadas ao sexo masculino em detrimento de uma suposta fragilidade feminina.