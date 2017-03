Deputado Jenilson Leite pede mais apoio as autoridades e a volta do COE na regional Tarauacá/Envira.

Da redação ac24horas - 15/03/2017 08:02:39

O presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAC, deputado Jenilson Leite (PCdoB, se reuniu com o comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Júlio Cesar, O secretário de policia civil Carlos Flavio, o Diretor-Presidente do IAPEN, Dr. Martin Cavalcante, para tratar de assuntos relacionados à segurança pública da população da regional Tarauacá – Envira.

O deputado entregou um encaminhamento tirado de uma audiência pública realizado em Tarauacá, no mês de novembro de 2016, na qual envolveu a sociedade civil organizada, o representante do MP, do Judiciário e da cúpula de segurança da cidade. Neste documento consta as ações que que no entendimento da autoridades locais deverão ser efetivadas nos municípios para diminuir o índice da criminalidade e o enfretamento ao tráfico de drogas.

O parlamentar apresentou como principais reivindicações da população dos municípios a solicitação do término da reforma do quartel de Tarauacá e o início da reforma do quartel de Jordão, a necessidade de mais viaturas, o aumento do efetivo das polícias em Tarauacá, Feijo e Jordão, o aumento de vagas no presídio de Tarauacá, mas principalmente o retorno do Comando de Operações Especiais -COE como forma de enfrentar o crime e o tráfico de drogas na região.

O comandante Júlio César informou-lhe que a obra do quartel está quase terminadas e que muito breve o quartel de Tarauacá será reinaugurado. “Estamos esperando só uma vaga com o governador, creio que em menos de 15 dias vamos à Tarauacá inaugurar esta obra”.

Quanto às viaturas, ele garantiu que no final de março o governo do estado receberá dez viaturas, das quais, uma será para Tarauacá e outra pra Feijó, a mesma coisa acontecerá com viaturas da polícia civil. “Nós estamos recebendo 10 viaturas agora no final de Março. Sendo esta a primeira remessa, das quais, vou enviar uma para Feijó, Tarauacá e Sena Madureira”.

Quanto à volta da COE as ruas de Tarauacá Júlio César ficou de fazer um estudo sobre o pedido do representante da sociedade. Dizendo que seria preciso fazer o treinamento de quinze policiais e também o envio de uma viatura caracterizada com as cores da corporação. “A COE é uma polícia diferenciada podemos olhar com carinho a possibilidade da volta desse Grupo ao município de Tarauacá. Podemos estar trazendo 15 policiais para fazer um curso e um treino tático. Vamos analisar a possibilidade com carinho”, frisou.

Leite entregou aos demais membros da cúpula de segurança pública do Estado o documento da audiência pública que já havia sido entregue a Júlio César. O documento foi entregue ao Dr. Martin Cavalcante diretor-presidente do IAPEN que enfatizou que as obras de ampliação do número de vagas do presídio de Tarauacá já estão em curso. Dr. Carlos Flávio, secretário de polícia civil destacou que farão investimento em infraestrutura para melhorar a atuação da polícia que já age com grande eficiência na região para que assim a população tenha mais tranquilidade.⁠⁠⁠⁠