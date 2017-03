CZS divulga resultado de seleção para 209 vagas na educação

Da redação ac24horas - 15/03/2017 09:34:14

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul divulgou nesta quarta-feira (15) o resultado provisório do concurso simplificado para a contratação de 209 servidores para a área de educação do município. As vagas disputadas são para contratos provisórios de Professor, Auxiliar de Serviços Diversos, Motorista, Auxiliar de Transporte Escolar e, Nutricionista. Além destas vagas para contratação imediata, haverá também cadastro de reserva para algumas áreas

O resultado, com a lista dos nomes pode ser consultado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta quarta-feira. As inscrições indeferidas está disponíveis nas páginas 75-93 e a maioria foi por “Escolaridade não comprovada ou não atende os requisitos para o cargo de acordo com o Edital”. Os aprovados e em ordem de classificação estão nas páginas 94-162.

Os salários variam de R$ 937 para auxiliar de serviços gerais, R$ 1.100 para auxiliar de motorista, R$ 1.220 para professores, R$ 1405 para motorista R$ 1.500 para nutricionista.

A lista completa de inscrições indeferidas e a lista dos aprovados pode ser consultada no DOE, disponível em <http://www.diario.ac.gov.br/>. Após baixar o arquivo em formato PDF o interessado pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.