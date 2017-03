Contra a reforma da previdência, manifestantes paralisam o Centro da capital; Terminal Urbano foi fechado

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 15/03/2017 11:22:52



Uma multidão de trabalhadores tomou as ruas do Centro de Rio Branco na manhã desta quarta-feira, 15, em manifestação contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer.

O protesto teve concentração inicial na frente do Palácio Rio Branco. Depois, os manifestantes, conduzidos pelas centrais sindicais, saíram pela rua Arlindo Porto Leal e pela avenida Brasil até o Terminal Urbano de Rio Branco. O trânsito em parte do Centro ficou paralisado por causa do protesto. Os trabalhadores caminharam pelo Terminal, que ficou interditado durante alguns minutos.

Com carros de som, faixas e cartazes, os manifestantes repudiaram a reforma proposta pelo governo. Alguns deles se manifestaram com um “fora Temer”.

“É a proposta da morte, que mata a aposentadoria do trabalhador”, disse o professor Geison Daniel, um dos diretores do Sinteac.

A reforma da Previdência do governo Temer tramita no Congresso Nacional prevê, entre outras coisas, idade mínima de aposentadoria de 65 anos e contribuição previdenciária por um período de 49 anos.

O movimento acontece em diversas cidades brasileiras.