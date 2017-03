Companhia de Selva vai continuar mandando nos R$ 10 milhões na verba de mídia do Estado

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 15/03/2017 09:07:10

A Secretaria de Estado de Comunicação, Andrea Zílio, homologou a empresa Companhia de Selva Ltda para mais um período à frente da verba de mídia do governo do Acre. A homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quarta-feira (15) e revela que o montante a ser gerido é de “aproximadamente R$ 10 milhões”.



A empresa vencedora deverá prestar de serviços de publicidade para os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual mas, como consta na homologação, o valor é apenas estimado, dando margem para ser aumentado.



A Cia de Selva vai administrar um orçamento de propaganda similar aos investimentos na Polícia Militar do Estado do Acre. Isso vem acontecendo desde o governo de Orleir Cameli, tendo sido “herdada” pelos governos da Frente Popular/PT e comanda estes recursos desde meados dos anos 90.

Problemas da licitação e com a empresa

Além de um Mandado de Segurança ajuizado pela empresa PWS, excluída do processo, e concedido pelo Judiciário Acreano, outros itens do edital haviam sido questionados pela Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), a qual solicitou a exclusão dos pontos irregulares. A CPL não atendeu ao pedido e sacramentou agora o resultado em prol da Cia de Selva.

A Cia de Selva foi denunciada no final do ano de 2016 pelo Ministério Público Federal (MPF/AC), por ter feito pagamentos irregulares por meio de empresas laranjas a um grupo de mídia do Estado e na casa de R$ 15 milhões. Destes valores, R$ 3 milhões seriam de recursos da Prefeitura da capital e R$ 12 milhões do Estado. O caso ainda está tramitando.