CBF divulga tabela da série D; Galo estreia fora e RBFC em casa

Jairo Barbosa - 15/03/2017 07:22:18

O Departamento de Competições da CBF divulgou nesta terça feira (14), a tabela da 1ª fase do brasileiro da série D, que começa no dia 21 de maio.

Atlético e Rio Branco FC, representantes do Acre na competição estreiam no mesmo dia, com o Galo jogando no Amapá e o Estrelão dentro de casa.

No dia 21 de maio, o Atlético vai a Macapá encarar o Trem. No mesmo dia, o Rio Branco recebe na Arena da Floresta o São Francisco, do Pará.