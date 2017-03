#BOMBA Sebastião e Jorge Viana estão na “Lista de Janot” que será enviada ao STJ e STF

Com informações do G1 - 15/03/2017 18:58:13

O governador do Acre, Sebastião Viana, e o seu irmão, o senador Jorge Viana, ambos do PT, estão na polêmica “Lista de Janot”, material que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou nesta terça-feira (14) ao Supremo Tribunal Federal (STF) contendo 83 pedidos de abertura de inquérito para investigar políticos citados nas delações de 77 executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht e da petroquímica Braskem (empresa do grupo Odebrecht). A informação foi divulgada com exclusividade pelo Jornal Nacional, da Rede Globo.

Ao lado do governador do Acre, mais 9 governadores estão na lista enviada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para abertura de investigação. Os nomes divulgados até o momento são de Sebastião Viana (PT), do Acre, Renan Filho (PMDB), de Alagoas, Luiz Fernando Pezão (PMDB), do Rio de Janeiro, Fernando Pimentel (PT), de Minas Gerai e Beto Richa (PSDB), do Paraná. É provável que o nome dos outros governadores sejam revelados nos próximos dias.

Já no Senado Federal, Jorge Viana (PT-AC), irmão de Sebastião, também está na lista dos que serão investigados pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Além do petista do Acre, estão Lindbergh Farias (PT-RJ), Marta Suplicy (PMDB-SP) e LÍdice da Mata (PSB-BA). Outros nomes de senadores e deputados como Eunício Oliveira (PMDB-CE), e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além Renan Calheiros (PMDB-AL), Romero Jucá (PMDB-RR), Edison Lobão (PMDB-MA), José Serra (PSDB-SP) e Aécio Neves (PSDB-MG) já haviam sido divulgados na terça-feira, 14, pelos principais jornais do país.

O nome de governador do Acre apareceu pela primeira vez na delação de executivos da Odebrecht em dezembro do ano passado. Segundo as revelações, Sebastião teria recebido R$ 2 milhões para a campanha eleitoral de 2010, em forma de caixa 2.

Já Jorge Viana, segundo um executivo da empresa, teria recebido R$ 300 mil em dinheiro vivo pago pela empreiteira em 2014. Segundo o delator, o dinheiro foi repassado a Jorge Viana durante um encontro que tiveram no L’Hotel, em São Paulo.

Nomes já conhecidos da lista de Janot

Dentre os 37 nomes revelados pela TV Globo nestas terça e quarta que integram a lista do procurador-geral Rodrigo Janot enviada ao STF, há: