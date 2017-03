Atlético viaja para encarar o Remo, em Belém pela Copa Verde

Jairo Barbosa - 15/03/2017 07:25:52

Com uma delegação de 23 pessoas, entre comissão técnica e jogadores, o Atlético Acreano embarcou para Belém na madrugada de hoje para enfrentar o Remo, amanhã, no Mangueirão, na partida de volta pela 1ª fase da Copa Verde.

O Alvi Celeste precisa vencer o time paraense para avançar na competição, ou na pior da hipóteses, empatar por 2 x 2 ou mais gols, porque no jogo em casa, empatou em 1 x 1 com os visitantes.

O técnico álvaro Migueis já adiantou que Miller, entra na zaga no lugar do suspenso Pé de Ferro, e que vai repetir a mesma formação que bateu o Alto Acre no último domingo pelo estadual com : Babau, Januário, Diego, Miller, Antônio Marcos; Leandro, Joel, Luiz Henrique; Polaco, Jeferson e Careca.

Miguéis reclamou da long viagem e do pouco tempo que terá para recuperar os jogadores, mas frisou que no ano passado, o grupo enfrentou situações semelhantes durante a disputa da série D.

O jogo do Atlético será transmitido ao vivo pelo canal fechado Esporte Interativo, canal 28, nesta quinta a partir das 20 horas.