Vendedores lucram com venda de guarda-chuvas no Centro

Da redação ac24horas - 14/03/2017 08:44:07

Quem trabalha com comércio ambulante no Centro de Rio Branco aproveita para ganhar dinheiro com a venda de guarda-chuva. É o caso de Airton Oliveira, que chega a lucrar algo em torno de R$ 200 por dia durante esse período. Os preços variam pelo tamanho do guarda-chuva. Menores custam R$ 15, maiores entre R$ 25 e R$ 30.

“Dá pra tirar um dinheiro. Ajuda muito”, diz Airton enquanto comercializa.

E se depender das previsões, o comércio de guarda-chuva continuará aquecido durante toda semana. Segundo o portal especializado em meteorologia​ O Tempo Aqui a previsão é de chuvas fortes e volumosas durante esta semana, na maior parte do Acre, de Rondônia, do Amazonas, da Bolívia e do Peru, podendo causar transtornos à população de algumas áreas vulneráveis, como inundação de ruas e rápida subida do nível dos rios.